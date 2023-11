L'Udinese comunica che i test diagnostici effettuati quest'oggi dal difensore sloveno Jaka Bijol hanno evidenziato una frattura da stress dello scafoide del piede sinistro. Problema che pone in dubbio la sua presenza per la partita in programma sabato nove dicembre a San Siro contro l'Inter. Si ferma anche Vivaldo Semedo, che ha riportato una lesione muscolare al muscolo semitendinoso della coscia sinistra.