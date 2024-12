Vigilia all'insegna delle brutte notizie per Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, che a poche ore dalla partita di Monza perde due giocatori importanti, ovvero l'attaccante Keinan Davis e il portiere Maduka Okoye. L'attaccante inglese, comunica il sito ufficiale del club, ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Il calciatore tornerà a disposizione nelle prossime settimane.

Per quel che riguarda invece l'estremo difensore, Okoye ha riportato, in seguito ad un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione.