Enorme sospiro di sollievo per il grosso pericolo scampato da Walace, centrocampista dell'Udinese vittima nella notte di un incidente stradale che non ha coinvolto altre vetture e che ha portato al ribaltamento e poi alle fiamme del veicolo d'ultima generazione guidato dal brasiliano. Il 27enne per fortuna è uscito illeso dalla macchina e dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso è stato dimesso.