Confermati, purtroppo, i cattivi presagi in merito all'infortunio patito sabato nel corso del match contro l'Inter dal difensore del Torino Perr Schuurs, uscito in lacrime per un guaio al ginocchio piegatosi in maniera innaturale dopo un contatto con Hakan Calhanoglu. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l'olandese hanno evidenziato infatti la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, il che significa che la stagione del giocatore può dirsi già conclusa; giovedì, Schuurs dovrebbe essere operato. Lo riferisce DAZN.