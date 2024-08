Dopo essere stato a lungo vicino all'Inter, Tanner Tessmann si è trasferito oggi al Lione. Il calciatore ha salutato, con un post sui social, il Venezia e i suoi ormai ex tifosi: "Ai tifosi, allo staff, ai compagni di squadra e agli amici. Grazie per aver sempre creduto in me e per avermi accolto a braccia aperte. Abbiamo condiviso momenti duri ma anche momenti fantastici durante questi 3 anni insieme. Insieme abbiamo fatto qualcosa di assolutamente incredibile ed è un sogno che non morirà mai. Sarò sempre arancioneroverde. Ti guarderò e ti sosterrò sempre! Questa città e questo club meritano la Serie A. Sarai sempre casa per me. Grazie famiglia VFC, Tess".