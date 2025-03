Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Saverio Sticchi Damiani torna anche sulla sconfitta del suo Lecce contro il Milan dopo il doppio vantaggio firmato Krstovic: "È stata dura da digerire - ammette il presidente dei salentini -, ma per darmi pace mi tengo stretti i 70 minuti in cui la squadra mi è piaciuta tantissimo, siamo stati sul pezzo, mai rinunciatari e pericolosi nelle ripartenze. Lo sfortunato autogol ha complicato le cose, ma ci può stare contro un Milan pieno di campioni. È una barzelletta la storia che fosse in crisi, nelle ultime 5 partite il Milan aveva battuto Verona ed Empoli, pareggiato con l’Inter e perso a Torino dopo aver sbagliato un rigore e con la Lazio al 98’ dopo aver pareggiato in inferiorità numerica. Era il vero Milan e noi siamo stati all’altezza per quasi tutta la gara".