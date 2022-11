La Sampdoria va ancora più a fondo: non esce dal tunnel la formazione di Dejan Stankovic, che chiude questo 2022 tormentato con una nuova sconfitta tra le mura amiche. Nel secondo match del sabato della 15esima giornata di Serie A, i blucerchiati vengono superati dal Lecce per 2-0. Mattatore della serata è l'attaccante Lorenzo Colombo, che apre il tabellino a ridosso della fine del primo tempo poi all'80esimo mette l'assist vincente per il raddoppio firmato da Lameck Banda. Le occasioni nel finale non bastano al Doria, che rimane al penultimo posto a quota sei punti e subisce la contestazione feroce dei suoi tifosi. Con Deki che, in tribuna per squalifica, assiste impietrito e sconfortato alla nuova debacle dei suoi ragazzi.