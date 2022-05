E' Sandro Tonali il miglior giocatore della Serie A del mese di maggio. Il premio EA SPORTS Player Of The Month e la card POTM verranno consegnati al centrocampista nel pre-partita di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio 2022, alle ore 18, al 'Mapei Stadium – Città del Tricolore' di Reggio Emilia.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 37ª della Serie A TIM 2021/2022.