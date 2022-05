Con il posticipo tra Fiorentina e Roma si è chiusa la 36esima giornata della Serie A. La formazione viola si è imposta per 2-0 sui rivali giallorossi, rendendo dunque ancora più interessante la corsa per l’Europa League. È Nico Gonzalez su un discusso calcio di rigore a portare in vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano, mentre all’11’ arriva il raddoppio firmato da Bonaventura. Con questo risultato la Fiorentina aggancia in classifica proprio la Roma e l’Atalanta, che dunque torna in corsa proprio nella settimana del match contro il Milan.