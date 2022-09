Il Napoli ritrova la vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi. La formazione partenopea piega per 2-1 in rimonta la Lazio e si riprende il primo posto in campionato in tandem con il Milan. Zaccagni aveva portato avanti i biancocelesti al 4’, poi le reti di Kim e del solito Kvaratskhelia hanno firmato la rimonta vincente dei partenopei.