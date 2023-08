Non solo l'Inter in campo oggi. La Serie A è tornata anche con altre tre partite disputate tra oggi pomeriggio e stasera. Il Napoli campione d'Italia si è imposto per 3-1 sulla neopromossa Frosinone; Harroui ha firmato il vantaggio ciociaro su rigore, poi la replica azzurra con Politano e una doppietta del solito Osimhen. Sempre nel pomeriggio l'Hellas Verona ha piegato per 1-0 l'Empoli grazie al gol realizzato al 75' da Bonazzoli. Infine poker del Monza che oggi ha superato per 4-1 il Genoa a Marassi grazie ai gol di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora. Per i rossoblu a segno Biraschi.