Il premio Coach Of The Month di aprile è stato assegnato a Sinisa Mihajlovic, che riceverà il trofeo prima della gara casalinga del Bologna contro il Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30. Il serbo, che nel mese appena trascorso ha guidato i suoi - seppur da lontano - alla vittoria clamorosa con l'Inter, oltre ai pareggi prestigiosi con Milan e Juve, è stato scelto da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli tecnici in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A TIM 2021/2022 disputate nel mese di aprile.