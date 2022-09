Prima vittoria per l'Hellas Verona di Cioffi che batte in rimonta 2-1 la Sampdoria di Giampaolo. Succede tutto nel primo tempo, con il vantaggio blucerchiato di Caputo, l'autogol di Audero e il gol vittoria siglato da Doig. I gialloblu salgono così a 5 punti in classifica, tre in più della Sampdoria, ancora a zero vittorie in campionato.