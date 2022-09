Vittoria sofferta per il Milan sul campo della Sampdoria. I rossoneri si sono imposti per 2-1 a Marassi nonostante l’espulsione rimediata da Leao al 47’ per somma di ammonizioni. Messias ha portato avanti il Milan a pochi minuti dal fischio d’inizio, poi poco dopo il rosso al portoghese era arrivato il pareggio blucerchiato firmato da Djuricic. Al 67’, su calcio di rigore, arriva il gol della vittoria per la squadra allenata da Stefano Pioli. I rossoneri sorpassano così nuovamente l’Inter in classificata agganciando il Napoli al primo posto.