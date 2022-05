Il Milan non fallisce e si riprende la testa della classifica. Nonostante lo svantaggio iniziale, i rossoneri vincono per 3-1 e mettono un’altro mattoncino nella strada verso lo Scudetto. Faraoni aveva portato in vantaggio gli scaligeri al 38’ (poco prima annullato per fuorigioco un gol a Tonali). Poi proprio il centrocampista ex Brescia segna allo scadere nel primo tempo e poi ancora in avvio di ripresa per la rete del sorpasso. Nel finale di gara arriva anche il tris firmato da Florenzi, appena entrato in campo. I rossoneri dunque sorpassano nuovamente l’Inter e si portano a -4 dallo Scudetto matematico.