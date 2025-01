Va a Paulo Dybala il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di dicembre per quanto riguarda la Serie A. L'argentino ritirerà il trofeo nel pre-partita di Roma-Genoa, in programma domani sera, allo stadio Olimpico. I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore la Joya, che ha superato Barella (Inter), De Ketelaere (Atalanta), Ndoye (Bologna), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono

state considerate le giornate dalla 14ª alla 18ª della Serie A Enilive 2024/2025.

"Siamo felici che il miglior calciatore di dicembre della Serie A sia Paulo Dybala perché rappresenta al meglio quella categoria, sempre più rara, di

giocatori che creano calcio e regalano emozioni non solo ai tifosi della Roma, ma anche a tutti gli amanti del bel gioco, che sanno apprezzare la sua classe cristallina e le sue giocate mai banali. Grazie a questo riconoscimento, il quinto dall'istituzione del premio, il fantasista argentino si porta in solitaria al primo posto tra i calciatori che hanno vinto più volte l’EA SPORTS FC Player Of The Month", ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.

.