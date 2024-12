L’Atalanta non si ferma più. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini si è imposta per 1-0 in casa del Cagliari in un match ricco di sofferenza, soprattutto nel finale. Decide un gol realizzato da Zaniolo su assist di Bellanova. Con questo risultato gli orobici conservano il primo posto in classifica a +5 sul Napoli e a +6 sull’Inter, che però ha attualmente due gare in meno della Dea.