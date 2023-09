Serata amara per la Salernitana che va ko contro il Torino, incassa il secondo ko stagionale su quattro e resta a soli due punti in classifica. Pomeriggio sfavillante invece per i granata di Juric che vanno a segno tre volte all'Arechi di Salerno e si portano momentaneamente settimi in classifica. Seconda vittoria per il Toro sottoscritta da Bongiorno e Radonjic, autore di una doppietta che sarebbe stata tris se il VAR non avesse annullato la rete per offside. Festeggia anche l'ex Inter Raoul Bellanova, autore dell'assist del gol del 3-0.