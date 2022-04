Rammarico e fastidio in casa Sassuolo per il ko con la Juventus, arrivato al culmine di una prova molto positiva dei neroverdi e con l'1-1 viziato da un fallo di Morata ai danni di Kyriakopoulos. "Una squadra meritava di vincere ma ha vinto l’altra. Sarei stato amareggiato anche con il pareggio - ha detto Alessio Dionisi al termine del match di ieri sera -. Il gol di Dybala andava annullato. Un peccato che il primo tempo sia finito pari... e non voglio andare oltre. Nei singoli abbiamo qualità, giochiamo con 4 attaccanti come nessun’altra squadra. Ci prendiamo dei rischi e oggi c’era la Juve davanti, che con poco sa capitalizzare. Ci abbiamo provato in tutti i modi, la Juve si è chiusa in difesa e ha concesso pochi spazi. Non meritavamo il pari nel primo tempo e il secondo è stato all’altezza. Posso recriminare poco e nulla. Dispiace per l’espulsione di Kyriakopoulos alla fine, però devo un po’ capire i ragazzi, c’era tanto nervosismo. Mercato? Se qualche giocatore andrà via, ne arriveranno altri. Se andranno in società importanti, vuol dire che il lavoro fatto è buono. Spero ne rimangano tanti, per dare continuità. Lopez sta facendo bene, è il nostro regista. Nel nostro gioco, lui si abbassa e Frattesi collabora nella manovra offensiva. Se è da grande squadra non sta a me dirlo, poi se lo dico me lo portano via", ha concluso il tecnico del Sassuolo.