Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto su questo calciomercato: "Berardi deve pensare solo a recuperare dall'infortunio nei tempi giorni. Sono sicuro che arriveranno offerte per Berardi, vedremo cosa arriva: deve essere un'offerta importante, è il nostro campione. Senza di lui abbiamo avuto grandi difficoltà, ma per lui l'importante è recuperare. Valuteremo insieme la soluzione migliore per tutti, soprattutto per il giocatore".

Sul momento di stallo sul mercato: "Tutte le società sono un po' in difficoltà in questo momento, il mercato in Premier è fermo e questo va a incidere su tutto il mercato. È un sistema che in questo momento è un po' in difficoltà, prima di fare gli acquisti dobbiamo fare tante valutazioni".

Chiosa sul Sassuolo in Serie B: "È un campionato difficile, ora siamo in fase di costruzione. Una fase complicata, con alcuni giocatori che vorrebbero essere ceduto. Servirà tempo, anche se è un errore clamoroso terminare il mercato a fine agosto, perché non riesci a costruire bene la squadra dovendo giocare tre partite con il mercato aperto. Dobbiamo fare tesoro degli errori fatti e ripartire con la voglia di tornare in Serie A il prima possibile".