"Io penso che quando incontri una squadra come il Milan o le altre big che hanno tre partite in una settimana è comunque un piccolo vantaggio. Ma il Milan ha 26-27 giocatori ma sono tutti da Milan". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo impegnato domani pomeriggio contro il Milan secondo in classifica alle spalle dell'Inter.

Il tecnico neroverde sottolinea comunque le difficoltà che ci saranno: "Il Milan ha investito anche su chi ha giocato meno e certamente saranno bravi. Sarà una partita difficile domani, incontreremo un Milan che ha giocato giovedì e tornerà a giocare giovedì. Farà la sua partita ma noi faremo la nostra".