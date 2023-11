Archiviata la delusione dell'eliminazione della Coppa Italia per mano del Frosinone, il Torino si rilancia in campionato. Nell'ultimo match dell'undicesima giornata della Serie A, i granata superano per 2-1 il Sassuolo: apre le marcature Antonio Sanabria al quinto, pareggio neroverde firmato da Kristian Thorstvedt dopo sette minuti; il gol vittoria arriva al minuto 68 grazie a Nikola Vlasic, uno degli uomini più discussi in casa granata. Gioia smodata per Ivan Juric, squalificato e confinato in un box in tribuna, nel dopopartita, dove si lascia andare anche ad un gesto poco edificante. Il Torino sale insieme al Frosinone a quota 15 punti, il Sassuolo resta fermo a quota 11.