Il ritiro chiesto da Dejan Stankovic per la Sampdoria in Turchia è motivo di screzi con l'ex presidente Massimo Ferrero: secondo La Repubblica, infatti, mentre il CdA blucerchiato ha sostenuto il tecnico serbo approvando la spesa per le due settimane di allenamento in Turchia, Ferrero ha bollato la decisione come uno spreco di soldi. La Samp, sul campo, ha battuto 5-1 in amichevole il TS Galaxy.