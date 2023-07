Le plusvalenze realizzate dalle cessioni della Roma al 30 giugno 2023 non sono state sufficienti per superare la soglia imposta dal settlement agreement, stipulato con la UEFA un anno fa. Arriverà pertanto una sanzione economica da Nyon, ma il club giallorosso è comunque soddisfatto per il risultato raggiunto grazie al lavoro di Tiago Pinto.

L’obiettivo della società, infatti, sapendo quanto fosse alta la soglia per evitare interamente la sanzione e decidendo a monte di non vendere i titolari, era quello, attraverso le cessioni di calciatori non di prima fascia, di arrivare al punto da pagare una multa ma in forma ridotta ed evitare sanzioni di natura sportiva come poteva essere la limitazione della rosa nella prossima Europa League.