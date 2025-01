Il Como mette da parte l'amarezza per la sconfitta subita martedì scorso contro il Milan travolgendo 4-1 l'Udinese, nel Monday Night Match della 21esima giornata di Serie A. Davanti al pubblico di casa, i lariani scattano più veloci sui blocchi di partenza e già al 5' vanno avanti grazie al gol di Assane Diao; poi colpiscono proprio prima del duplice fischio con Gabriel Strefezza. Il 2-0 viene messo in discussione nella ripresa prima dalla rete che accorcia le distanze di Martin Payero, al 50', e poi dall'espulsione per somma di ammonizioni di Edoardo Goldaniga, che lascia la squadra di Cesc Fabregas in dieci dal 57'. Solo per sei minuti, però, visto che al 63' anche Oumar Solet viene mandato anzitempo sotto la doccia da Francesco Cosso. In parità numerica, arriva il tris dei padroni di casa per effetto di un autogol goffo di Jaka Bijol, che la mette alle spalle del suo portiere nel tentativo di anticipare Patrick Cutrone. Nel recupero c'è gioia anche per Nico Paz, che festeggia il ritorno in campo dopo l'infortunio mettendo il punto che fissa definitivamente il risultato.