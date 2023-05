Continuano le strisce positive di Torino e Salernitana, con i granata di Juric che si impongono con un sonoro 4-0 in casa dello Spezia e quelli di Paulo Sousa vittoriosi in rimonta all'Arechi per 3-2 contro l'Udinese. L'autogol di Wisniewski e le reti di Ricci, Ilic e Karamoh al 96' mettono la firma sul poker del Toro. A Salerno la squadra di Sottil si porta sul doppio vantaggio con i gol di Zeegelaar e Nestorovski, prima del ritorno dei padroni di casa che ribaltano il match con Kastanos, Candreva e il sigillo di Troost-Ekong al 96'.