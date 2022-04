Dopo gli ultimi passi falsi il Napoli non riesce a rialzare la testa ad Empoli, dove cestina il doppio vantaggio firmato Mertens-Insigne e cade in un altro ko. Al Castellani gli azzurri si fanno riprendere dalle reti di Henderson e dalle zampate dell'interista Pinamonti, bravo a trasformare in oro un erroraccio di Meret che vale il momentaneo pareggio per poi completare la rimonta con la doppietta che vale il definitivo 3-2 per i padroni di casa. La squadra di Spalletti scivola ora a -5 dall'Inter, che ha ancora una partita in meno.