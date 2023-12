Tre punti che avrebbero potuto valere il quarto posto momentaneo insieme al Napoli, e che il Bologna vede sfuggire via nella maniera più incredibile possibile: al minuto 96, una sbracciata di Mirko Calafiori su Wladimiro Falcone, portiere del Lecce gettatosi in area per il disperato assalto finale, viene punita da Daniele Doveri con un calcio di rigore realizzato al minuto 100 da Roberto Piccoli, il cui gol in extremis questa volta è buono e vale per la squadra di Roberto D'Aversa un punto insperato e pesantissimo. Il Bologna era passato in vantaggio con una punizione perfetta di Charalampos Lykogiannis al 68esimo minuto, e stava pregustando l'aggancio ai partenopei prima dell'incredibile finale.

E ora, deve recriminare sulle diverse occasioni sprecate per chiudere il match.