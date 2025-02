"Scamacca e Scalvini verranno operati, è un grandissimo dispiace per noi perché perdiamo per lungo tempo due ragazzi che potevano darci una grossa mano e non se lo meritavano", ha detto l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi a Mediaset prima del fischio d'inizio di Atalanta-Bologna attualmente in corso, a proposito delle condizioni fisiche dei due giocatori della Dea sopraccitati ai quali poi porge il suo augurio di pronta guarigione: "Torneranno più forti di prima, li aspettiamo anche se sappiamo che li rivedremo a disposizione del mister solo dall'anno prossimo. Siamo molto dispiaciuti, sono due infortuni capitati a ridosso del mercato. Non ci siamo fatti mancare nulla".

Gli infortuni hanno condizionato il vostro mercato?

"Diciamo che siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati, non ci aspettavamo di dover intervenire. Nella sfortuna fortunatamente il mercato era aperto e quindi siamo riusciti a intervenire. Per quanto riguarda Maldini è un ragazzo che rientra perfettamente nella filosofia Atalanta e come diciamo sempre se ci sono soluzioni valide siamo pronti a coglierle per mettere a disposizione del mister giocatori utili".