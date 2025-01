Dopo due trasferte consecutive, domani il Parma torna al Tardini per sfidare il Venezia. Fabio Pecchia, tecnico dei crociati, inquadra la sfida in conferenza stampa ricordando le ultime prestazioni dei lagunari: "Il Venezia ha fatto bene a Torino, a Napoli e contro l'Inter. Questo conferma il livello del campionato. Bisogna giocarsi le partite, non credo sarà molto diversa rispetto all'andata. Bisogna tener conto di tante cose, loro verranno per giocare e non per barricarsi, ma mi aspetto una gara simile a pochi mesi fa".