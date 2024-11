Le brutte sensazioni avvertite in campo sono state, purtroppo per il Parma, confermate dall'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista spagnolo Adrien Bernabé: come comunica il club emiliano, il giocatore ha infatti riportato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. Problema che presumibilmente priverà Fabio Pecchia del suo regista almeno per tutto il resto dell'anno 2024, saltando quindi anche la partita con l'Inter.