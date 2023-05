Raggiunta la salvezza con il Monza, per Raffaele Palladino non è ancora venuto il momento di parlare di futuro, anche se le voci sul suo conto si sprecano, dal rinnovo di un anno con i brianzoli di cui ha parlato Adriano Galliani al salto in una grande squadra di Serie A. "Che effetto mi fa essere accostato a club come Inter e Juve? Sei cattivo - ha detto scherzando il tecnico rispondendo a precisa domanda di un giornalista -. Fa piacere, a volte leggo, altre volte lascio perdere perché non ho tempo. Fa piacere, mi dà stimolo, mi gratifica perché lavoro 10-12 ore al giorno qui.

Vuol dire che lavorando bene ed io stesso ho ancora molto da imparare per capire dove mi hanno messo in difficoltà. Sto facendo ancora il corso da allenatore, devo apprendere parecchio e le voci non mi distraggono sicuramente perché ci sono passato anche da calciatore. Sono focalizzato sui miei calciatori e sulle ultime sei partite".