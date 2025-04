"Ieri ho visto un ottimo Milan nel derby, ha fatto una buonissima partita in entrambe le fasi. Sabato mi aspetto una sfida difficile per noi, dovremo essere bravi a continuare sulla nostra strada. Il Milan è una squadra costruita per arrivare nelle prime quattro, è attrezzata per quello, in più hanno fatto anche un ottimo mercato a gennaio". Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha inquadrato così, in conferenza stampa, il prossimo avversario dei viola, reduce dal pari in Coppa Italia contro l'Inter. Una delle squadre con cui i gigliati hanno perso in trasferta nelle ultime tre uscite: "Con l'Inter ce la siamo giocata fino a 90esimo, mentre a Napoli abbiamo perso di misura anche lì. Ci mancano i punti di Verona, quello è stato un passo falso", ha aggiunto l'ex Monza.