È servita la zampata vincente a cinque minuti dalla fine di Riccardo Orsolini al Bologna per sfatare finalmente il tabù Dall'Ara: la formazione felsinea torna a festeggiare la vittoria davanti al proprio pubblico dopo ben sette mesi di astinenza, superando per 1-0 il Lecce e portandosi a quota 15 punti in classifica. Giornata di festa per Lewis Ferguson, che torna in campo dopo oltre 200 giorni dal grave infortunio che gli è costato anche gli Europei e confeziona la giocata convertita poi nel gol vittoria da Orsolini.

Nel prepartita, i tifosi felsinei hanno contestato il presidente del Milan Paolo Scaroni e la Lega Serie A per i noti fatti legati al rinvio della partita tra i rossoblu e i rossoneri.