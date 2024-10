Il turno infrasettimanale di Serie A si apre alle 18.30 con le sfide dell'Unipol Domus e del Via del Mare. A Cagliari passa il Bologna con un gol per tempo: il comodo 2-0 emiliano è deciso dalle reti di Orsolini e dell'ex nerazzurro Odgaard, mentre a Lecce decide un gol di Dorgu, che stende il Verona (in nove per le espulsioni di Tchatchoua e Belahyane) dopo due reti annullate.