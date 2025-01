Un gran bel gol di Nico Paz regala al Como una grande speranza, spenta poi dalla veemente reazione dell'Atalanta che nel secondo tempo fa la voce grossa e si prende d'autorità tre punti al Sinigaglia, festeggiando la prima vittoria di questo 2025 in campionato. Finisce 2-1 in favore della formazione di Gian Piero Gasperini la prima sfida del sabato della 22esima giornata del campionato di Serie A. Gara che vede la squadra di Cesc Fabregas disputare un primo tempo gagliardo, al cospetto di una Dea che sembra smarrita: il culmine della superiorità lariana arriva col gol firmato dal talento argentino con un piattone aperto di prima intenzione sull'assist di Alieu Fadera.

Gasperini scuote i suoi nello spogliatoio e nella ripresa scende in campo un'altra Atalanta, che al 56esimo trova la rete del pareggio con Mateo Retegui, bravo poi a concedere il bis al minuto 70. Charles de Ketelaere trova la rete del 3-1 ma il VAR certifica un controllo di braccio e toglie la rete al belga. Nel finale, arrembaggio generoso della squadra di casa che però non porta frutti. Atalanta che torna a meno uno dall'Inter in classifica, Como che rimane fermo a quota 22.