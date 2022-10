Brutto colpo per il Napoli, che dovrà rinunciare a lungo ad Amir Rrahmani. Dopo l'infortunio subito nel match di Cremona, per il difensore è arrivato l'esito degli esami strumentali: si tratta di una lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Una tegola per Luciano Spalletti che faceva molto affidamento sull'ex Verona.