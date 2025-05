Ciro Ferrara giudica positiva la stagione dell'Inter a prescindere da come finirà. "Secondo me sarebbe positiva lo stesso, è chiaro che la vittoria è importante per tutti ma se arrivi fino in fondo tutti gli anni vuol dire che hai fatto un percorso che ti ha dato stabilità di risultati", dice dagli studi di Dazn.

"Sappiamo che vincere è importantissimo, ma quest'anno l'Inter non ha camminato da sola. Ha trovato una squadra che è stata sempre lì, spesso davanti in campionato", aggiunge Ferrara.