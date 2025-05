Dallo scorso mese di gennaio, Antonio Candela è l’unico italiano a militare nella Liga spagnola, essendo passato dal Venezia al Real Valladolid col quale, proprio lo scorso weekend ha affrontato il Barcellona che domani sarà avversario dell'Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League. Barça del quale Candela espone punti di forza e di debolezza parlando per Cronache di Spogliatoio: "Punti deboli ne ha due. Il primo sono sicuramente i calci piazzati. Non hanno una rosa con grande struttura e soprattutto i nerazzurri possono fargli male, mentre il secondo sono le ripartenze. Sono bravissimi a giocare con la difesa alta e a mandarti in fuorigioco, sono fantastici in questo. Ma contro di noi hanno sofferto i nostri contropiede perché è vero che ti schiacciano, ma poi sono sbilanciati quando devono tornare indietro".

A colpirlo non può essere stato che Lamine Yamal: "È una cosa senza senso. Mi ha colpito che gioca sempre con il sorriso come se fosse ancora al campetto. Ma anche Pedri e Frenkie de Jong giocano con una naturalezza folle. Giocando in Spagna sono tra quelli che mi hanno impressionato di più".