"Non ci sono parole per descrivere quello che è successo". José Mourinho comincia a ricordare così la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona che, nel lontano 2010, rappresentò una tappa fondamentale nel vincente cammino dei nerazzurri fino al tetto d'Europa.

A poche ore da un nuovo scontro tra il Biscione e i blaugrana, lo Special One racconta a Marca le emozioni vissute nel doppio scontro con il Barça, incarnato dall'iconica scena della sua folle esultanza sul prato del Camp Nou nonostante gli irrigatori accesi: "La sensazione che abbiamo provato alla fine della partita è qualcosa che solo noi conosciamo e che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Non avrebbe potuto essere più epico. La partita a Milano è stata perfetta, e poi è arrivata la partita al Camp Nou", ricorda il portoghese.

