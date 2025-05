Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi presenta così ai microfoni di Sky Sport la sfida di domani contro il Barcellona, semifinale di ritorno di Cgampions League: “La finale di Champions dopo la A conquistata da Pippo? Sarebbe una bellissima settimana, vanno fatti i complimenti a Pippo e alla sua società, hanno fatto un’impresa. Hanno fatto un capolavoro, gli ho già fatto i complimenti di persona ma glieli faccio anche pubblicamente perché lo meritano davvero”.

Che partita possiamo aspettarci domani?

“Dobbiamo essere bravi, fare una partita di squadra tutti insieme, affrontiamo una squadra di grande qualità che fa del possesso la sua caratteristica principale. Dovremo essere bravi e fare una partita da vera Inter”.

Avete pensato a qualcosa per Yamal?

“Abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio, l’ideale sarebbe far arrivare pochi riferimenti a un giocatore così, ha grandissime qualità, dovremo essere bravi tutti insieme cercando di limitarlo sapendo che ce ne sono molti altri oltre a lui”.

Quanto conta lo sforzo di Lautaro e la voglia di esserci?

“Le motivazioni sono importantissime, ma bisognerà valutare come stanno personalmente. Pavard ha fatto quacosa in gruppo ieri e le sensazioni erano buone, Lautaro è fermo da una settimana. Valuteremo domani la decisione migliore da prendere”.

Quanta maturità e consapevolezza c’è?

“Ci speriamo, abbiamo fatto una grandissima cavalcata. È una partita che per noi può essere una svolta, potrebbe darci una finale. Ce la giocheremo con voglia, forza e aggressività, le componenti che possono permetterci di conquistare una finale incredibile. Giocare insieme davanti ai nostri tifosi sarà un valore aggiunto, sono sicuro che sarà così anche domani sera”.

Bello tornare a giocarti la Champions per la seconda volta in tre anni, non capita sempre.

“C’è soddisfazione per me e per tutti quelli che fanno parte dell’Inter, ce la giocheremo con grandissima fiducia”.