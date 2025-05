Robert Lewandowski è il grande recupero del Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, in agenda domani sera alle 21 a San Siro. Il nome dell'attaccante polacco (che lo scorso 19 aprile aveva rimediato uno stiramento al semitendinoso della gamba sinistra) è presente nella lista dei convocati di Flick per la trasferta di Milano. Regolarmente convocato anche Gavi.

Assenti invece Alejandro Baldé, Marc Casadó e ovviamente per Jules Koundé, infortunatosi proprio nel match d'andata contro i nerazzurri. Out anche Marc-André ter Stegen, recuperato negli scorsi giorni ma non inserito in lista Champions.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!