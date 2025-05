Curiosità relativa al weekend calcistico appena concluso. In Europa c'erano 6 squadre che potevano assicurarsi matematicamente l'accesso alla prossima Champions League, compresa l'Inter. E stranamente solo i nerazzurri, battendo il Verona 1-0 al Meazza, hanno centrato l'obiettivo.

Gli altri 5 invece dovranno rimandare probabilmente al prossimo impegno in campo la qualificazione alla prossima edizione della competizione. Nello specifico si tratta di Atletico Madrid, Arsenal, Eintracht Francoforte, Olympiacos e Ajax.

✅ SIX CLUBS had a chance to secure the Champions League this weekend but just one made it:



✅ 🇮🇹 Inter

❌ 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

❌ 🇪🇸 Atlético Madrid

❌ 🇩🇪 Eintracht Frankfurt

❌ 🇳🇱 Ajax

❌ 🇬🇷 Olympiacos



🚨 Other five are still in a perfect position to secure it mathematically soon! pic.twitter.com/kOknoXHSil