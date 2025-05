Lautaro Martinez sì, Benjamin Pavard nì. Queste le prime indiscrezioni emerse dall'allenamento dell'Inter al BPER Centre in Appiano Gentile, dove la squadra sta lavorando per prepararsi al match di domani sera contro il Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Nel corso della seduta, durante la parte tattica, l'attaccante è stato schierato nella formazione titolare mentre in difesa si è visto Yann Bisseck invece del francese.

A seguire il servizio dell'inviato Simone Togna che riporta tutti gli aggiornamenti e le novità dal centro sportivo nerazzurro.