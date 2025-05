C’è il Barcellona tra l’Inter e la finale di Champions League, che sarebbe la seconda negli ultimi tre anni. Dopo il 3-3 in Spagna, i nerazzurri ospitano i blaugrana, con i bookie che come riporta Agipronews, vedono favorita la squadra di Flick, vincente in quattro delle ultime cinque gare giocate in trasferta nella competizione: il “2” si gioca infatti a 2,15 su Snai e Planetwin365 contro il 3 del successo casalingo. Sale a 3,80 il pareggio che significherebbe tempi supplementari. Cinque degli ultimi sei scontri diretti tra le due formazioni si sono conclusi con almeno tre reti complessive e anche per il match di San Siro l'Over è considerato favorito dagli esperti: è fissato a 1,44 su Bet365, mentre l'Under è alto a 2,75. Gli ultimi due precedenti tra Inter e Barcellona sono terminati 3-3: questo risultato esatto è visto a 23 su 888sport, mentre l'1-1 - esito favorito - è in lavagna a 7,50. 0-1 e 1-2 si giocano rispettivamente a 13 e 8,50, mentre 1-0 e 2-1 sono valutati nell'ordine 16 e 10.

MARCATORI Inzaghi si affida ancora a Thuram – subito decisivo nella semifinale di andata – dato a segno a quota 2,50, mentre Lautaro – ancora in dubbio – si gioca a 2,25. Occhio Calhanoglu, il rigorista designato della squadra, visto a 6. Sedici gol in campionato, dodici in Champions, 31 in stagione. Raphinha sta vivendo una stagione top al Barça e un suo gol all'Inter è fissato a 2,50, come quello di Lamine Yamal, a segno anche all'andata al Montjuïc. Il bis di Ferran Torres nel tabellino dei marcatori, invece, è in pole a 2,25.

ANTEPOST Il PSG irrompe "in vetta" grazie alla vittoria in casa dell'Arsenal di una settimana fa: il trionfo della squadra di Luis Enrique è in lavagna a 2,20 quello del Barça a 3,10. L'Inter è sul gradino più basso del podio a 4, i Gunners di Arteta valgono invece 7,50.