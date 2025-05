Raggiunto da TMW a poche ore da Inter-Barcellona, l'ex leggenda blaugrana Guillermo Amor inquadra il secondo round in arrivo a San Siro tornando anche sullo spettacolare 3-3 di Montjuic: "L'Inter ha giocato una buona partita a Barcellona, ​​molto audace in particolare con la palla in fase di costruzione. Nonostante abbia segnato tre gol però, non è riuscita ad ottenere la vittoria. Domani l'Inter giocherà in casa e questo è un vantaggio per l'atmosfera che si crea sempre con i propri tifosi. Devono essere consapevoli dell'importanza della partita: mantenendo alta la concentrazione può raggiungere la finale".

Riguardo a Flick: lei che con Cruijff ha condiviso larga parte della sua carriera, le sembra che la filosofia del tedesco sia rispettosa di quella che da sempre contraddistingue il Barcellona?

"Il Barça è e sarà sempre in campo per avere il controllo della palla e della partita, per uscire rapidamente quando la recupera, per concludere l'azione con la qualità dei suoi uomini in attacco. Il Barcellona, ​​come sapete, gioca per la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria e gioca molto bene anche negli spazi ristretti".

Qui in Italia non siamo abituati a vedere così tanta spregiudicatezza e in molti si sono stupiti a vedere la linea della difesa così alta.

"E' vero che viene lasciata molto alta la difesa, ma per contro bisogna anche sapere come fronteggiarla, per evitare di trovarsi costantemente in fuorigioco".

Ha condiviso lo spogliatoio o affrontato molte leggende del calcio. Lamine Yamal che sensazioni le dà?

"Lamine è un grande calciatore, molto giovane, con un grande futuro davanti a sé anche se il presente è straordinario".

Da ex centrocampista le piacciono Calhanoglu e Barella?

"Calhanoglu e Barella sono grandi calciatori, soprattutto perché sono al servizio della squadra, che è la cosa più importante, e in partite come quella di domani è fondamentale lavorare e giocare di squadra".