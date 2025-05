Quali sono i nomi che l'Inter dovrebbe prendere per il post Sommer? A rispondere ci pensa l'ex portiere Emiliano Viviano durante l'intervento su TvPlay.it: "Alisson è accessibile, io so che è accessibile - assicura -. Svilar è un po' inacessibile perché la Roma secondo me chiede una cinquantina di milioni. Se lo prenderei a quella cifra? A quel punto prenderei Donnarumma, hanno la stessa età e secondo me è anche più accessibile perché è ad un anno dalla scadenza. Diciamo che Alisson e Donnarumma sarebbero il sogno, mettiamola così. E poi dico Mamardashvili".

