Un altro filone della maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, ha portato a sette nuovi arresti (cinque in carcere e due ai domiciliari). Lo rende noto l'ANSA, riferendo che le accuse riguardano episodi di usura, estorsione e false fatture, anche se in alcuni reati è presente anche l'aggravante della finalità mafiosa per aver in qualche modo agevolato "la cosca" della "famiglia Bellocco".

Le estorsioni contestate riguardano in particolare i versamenti di denaro pretesi in modo illecito dal gestore dei parcheggi dello stadio San Siro (garantendo in cambio "tranquillità ambientale") ma anche il recupero di somme di denaro connesse a prestiti di natura usuraia (finanziamenti per attività economiche), fino ad arrivare al tentativo di estromettere l'ex ultra nerazzurro Andrea Beretta dalla gestione della sua società di merchandising.