Il difensore Alessandro Bastoni presenta così ai microfoni di Sky Sport la sfida di domani sera contro il Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League in programma a San Siro: "Sarà una partita simile a quella dell’andata, tra due squadre con un’identità precisa. Mi aspetto una gara aperta, intensa e spettacolare come quella di Barcellona. Dovremo migliorare alcuni aspetti, perché giocando contro di loro abbiamo compreso davvero il loro livello. Cercheremo di prendere meglio le misure”.

Su Yamal: "È probabilmente il giocatore più forte che abbia mai affrontato. Lo avevo già incrociato all’Europeo, ma oggi è salito a un livello impressionante. Per età e capacità di creare pericoli è già tra i migliori, se non il migliore. Come lo fermeremo? Con raddoppi e aiuti costanti, ma senza sbilanciarsi troppo, perché il Barcellona ha anche altri elementi di grande qualità. Serve lavoro di squadra”.

Sull’atmosfera che si respira in casa nerazzurra, Bastoni non nasconde l’emozione: “Siamo orgogliosi. Non capita spesso di giocare una semifinale di Champions e poterlo fare di nuovo dopo tre anni è motivo di grande soddisfazione. C’è tensione, sì, ma soprattutto gioia per vivere una serata così importante. Non so se sarà l’ultima semifinale europea della mia carriera, quindi me la voglio godere fino in fondo”.

Infine, un commento su Lautaro Martínez, in dubbio per la sfida: “Lautaro è il nostro leader, averlo in campo sarebbe fondamentale. Ma se non dovesse farcela, sono sicuro che chi lo sostituirà sarà all’altezza. Questa è la forza del nostro gruppo”.