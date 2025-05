La tensione per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona sarà anche ai massimi livelli, ma in casa Inter si trova anche il momento per sorridere. Il momento di ilarità c'è stato durante la conferenza stampa, quando a Simone Inzaghi è stato chiesto chi sarebbe meglio schierare contro Lamine Yamal tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. L'allenatore piacentino, mischiando un po' le carte, ha risposto: "Vedremo domani la formazione. Dimarco o Carlos Augusto hanno anche giocato insieme".

A questo punto l'intervento di Alessandro Bastoni, seduto al suo fianco, che facendo immediatamente 1 + 1 ha aggiunto: "Sto fuori io". E via così risate generali nel media center in Apppiano Gentile.